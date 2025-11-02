Бившият министър на отбраната Ангел Найденов: България за 2025 година има нуждата от поне хиляда тона барут

кадър: Bulgaria ON AIR

В Европа има недостиг и съответно търсене на снаряди. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Брюксел 1".

Той коментира "мегасделката" между германския концерн "Райнметал" и българската държава за изграждане на оръжейни заводи в Сопот.

"След започването на войната в Украйна ЕС имаше инициатива да осигури един милион снаряда като помощ за Украйна, и то в рамките на около 9 месеца. Оказа се, че в рамките на около година и половина по-късно тази поръчка все още не е изпълнена", разкри Найденов пред Bulgaria ON AIR.

В момента българската държава си набавя барут основно от внос, посочи още Найденов.

"България за 2025 година има нуждата от поне хиляда тона барут. За миналата година потребностите на българската отбранителна индустрия са били около 700 тона. Капацитетът на производство на новия завод се предвижда да бъде в рамките на 1300 тона", коментира гостът.

По думите му, освен за нашите нужди, потенциални купувачи биха били всички страни, членки на НАТО, с изключение на Източноевропейските.

Найденов разкри още, че държавите, които трябва да поддържат определено количество задължителни запаси, в това число снаряди - боеприпаси, всъщност поддържат тези запаси само на хартия.

"Оказа се, че складовете са почти празни и бяха допълнително изпразнени с всичко онова, което беше предоставено на Украйна. Казвам всичко това, за да подчертая, че очевидно ще има потребност в един доста дълъг период от време от снаряди, което ще бъде и възможността за реализиране на продукцията от ВМЗ Сопот".

