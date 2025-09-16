Бившият министър на отбраната Ангел Найденов: Няма пряка заплаха за сигурността на страната, но рискове винаги има

кадър: Bulgaria ON AIR

България официално заявява готовност да защитава въздушното си пространство, включително и срещу руски дронове, като според управляващите суверенитетът на страната е гарантиран.

"Аз запазвам, обаче, един здравословен скептицизъм по отношение на нашите способности и по отношение на почти всички, ако не всички страни в НАТО, нещо, което видяхме при действията срещу дроновете в полското въздушно пространство. Очевидно е необходимо да бъде реорганизирана и попълнена системата за противовъздушна отбрана в този най-нисък слой на защитата на въздушното пространство от бавно движещи се, сравнително нисколетящи обекти с бързо променяща се траектория, каквито са дроновете", коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".

Относно масираното навлизане на дронове в полското въздушно пространство на 10 септември, Найденов е категоричен, че това не е случайност или грешка, а целенасочена провокация и демонстрация на възможности от страна на Русия.

"Не е инцидент, не е грешка, не е случайност. Не може да бъде нахлуването в рамките на повече от 6 часа, близо 7 часа, на 19 летящи обекта във въздушно пространство, случайност или грешка. Това е демонстрация. Демонстрация на възможности от страна на Руската федерация. Очевидно дронове, които могат да покрият достатъчно голямо разстояние, за да нахлуват в полското въздушно пространство, в това число прелитайки над територията на Беларус", каза Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Реакцията на Полша и съюзниците е определена като ефективна, но не и напълно ефикасна. НАТО стартира операция "Източен страж". Тя има за цел да укрепи защитата на страните по източния фланг на Алианса, първо на тези, които граничат пряко с Украйна, а след това и на останалите съюзници според изготвените планове.

"Както винаги сме казвали и подчертават и в Министерството на отбраната - няма пряка заплаха за сигурността на страната, но рискове винаги има", отбеляза Найденов.

