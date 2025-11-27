Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев: Броят на болниците в България непрекъснато расте, защото там отиват големите финанси

кадър: Bulgaria ON AIR

Рекордна сума за здравеопазване - бюджетът на НЗОК възлиза на 5,572 млрд. евро. Това е 15% увеличение спрямо миналата година.

"Какво ще получим срещу това, ще има ли реформи? Въпрос, който остава без отговор. Осигурените лица ще получим ли повече услуги. Този въпрос също няма отговор. Има само една страничка здравна политика, в нея няма нито едно число, нищо специализирано. Даваме пари, но ще получим още от същото. Без промяна в структурата на здравеопазването", заяви бившият министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев пред Bulgaria ON AIR.

"Повече от половин година част от колегите протестираха и търсиха механизъм как да се получи увеличение за младите лекари, за специализиращите. Министерството на здравеопазването не си свърши работата. Топката отиде в парламента, прехвърлиха я в НЗОК, но нямаме правила, по които да се разпределят средствата. Касата не е създадена да плаща заплати", каза още гостът на "Денят ON AIR".

За 6 месеца твърдяха много неща, нито едно от тях не се изпълни, изтъкна д-р Семерджиев.

"Говори се, че 30 млн. ще отидат от Касата към МЗ. Това са странни и много непрофесионални неща", алармира д-р Семерджиев.

По думите му повишаването на цените на клиничните пътеки въобще не гарантира повишаване на възнагражденията.

"Клиничните пътеки се нуждаят от увеличаване на броя им. В момента са 327 на брой. През 2010 г. трябваше да са нараснали на 999. Това е административен мързел, който играе лоша шега на лекарите и пациентите. На всичкото отгоре те са дебалансирани", настоя бившият здравен министър.

Той си обяснява липсата на промени с некомпетентност и мързел. Когато няма компетентност, тогава няма и желание, обвързани са, категоричен е д-р Семерджиев.

Експертът посочи, че където помощта е евтина и достъпна - в извънболничния сектор, тя е най-слабо финансирана. Броят на болниците в България непрекъснато расте, защото там отиват големите финанси, стана ясно от думите му.

383 са договорите с НЗОК за болнична помощ. Навсякъде ще има недостиг. Парите трябва да следват пациента, а не да се разпределят на структури, на мнение е д-р Семерджиев.

Въпрос на мениджмънт е защо държавните и общински болници задлъжняват, докато частните не задлъжняват, смята гостът.

Д-р Семерджиев отбеляза, че имаме недобро събиране на здравните вноски.

Оказва се, че при общопрактикуващите лекари има 1,181 млн. повече пациенти, отколкото плащащи здравни вноски. Това означа високо ниво на несъбираемост. Имаме много повече от 25 млн. несъбрани вноски, съобщи бившият здравен министър.

"Имаме около 2 млн. работещи, които вкарват два пъти повече пари от тези, които държавата осигурява. Имаме експлоатация и нечестно разпределение на здравното осигуряване", заключи д-р Семерджиев.

