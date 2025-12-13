Бившият министър на здравеопазването д-р Петър Москов: Бойко Борисов излъга ГЕРБ

кадър: Bulgaria ON AIR

Всяко едно управление, всяко едно правителство, което е с ДПС, свършва с оставка. Това заяви председателят на партия КОД и бивш министър на здравеопазването д-р Петър Москов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му оставката идва в лош момент, защото всяка една от несгодите, ще бъде преписана на еврото и на европейския път на България.

"Надявам се, че от гнева на хората ГЕРБ си е извадила поука", заяви д-р Москов пред Bulgaria ON AIR.

Според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е излъгал ГЕРБ, че управление с ДПС може да доведе до нещо друго, освен до омраза.

"Оставката е ефект от протеста. За да има резултат, на това нещо трябва да има алтернатива", подчерта председателят на партия КОД.

"Въпросът е дали енергията "срещу", може да бъде канализирана в смислен процес "за". Искрено се надявам, че може, но само ако съставът на следващия парламент е различен", коментира още д-р Москов.

По думите му мафията се бори, когато прекратиш социализма.

