Бившият началник на отбраната ген. Константин Попов: Европа е закъсняла и това се видя

"Европа е закъсняла и това се видя. Тя не може да произведе толкова снаряди, колкото може да достави Северна Корея. Видя се и уникалният парад в Китай. Много страни влагаха изключително много енергия, ресурси, научни знания, за да могат да изградят стабилни военни сили. Европа закъсня. Това е реакция на Европа, макар и закъсняла, все пак заслужава внимание и адмирации, защото винаги е добре да си силен, да имаш смелостта, да имаш енергията да защитаваш позицията си", каза бившият началник на отбраната ген. Константин Попов в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че Европа не е отбранителен съюз.

"Това, което се казва, че се дава от Европа, се дава на отделните държави. Самата тъкан на Европа не е така конструирана, че да може да говорим за европейска отбрана. Това навлезе като обща терминология, защото обща отбрана и сигурност. Всяка отделна държава взема своите решения и е хубаво, че в края на краищата, че европейските лидери и държави разбраха, че трябва да имат своята дума и да могат да защитават своите интереси", допълни ген. Попов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му парадът в Китай показва "нараснали амбиции".

"Говори се за глобален пазар, говори се за нов световен ред, за нови системи за сигурност. В момента Китай, Русия, включително и Индия, търсят своето място. Показаха мощ, сила, по-добро разбирателство с конкретика. Говорим за това кой ще има влияние в глобалния юг, по какъв начин ще се използват политически и икономически средства. Отзад видяхме, че има въоръжени сили, които са многобройни, дисциплинирани, мотивирани", подчерта гостът.

Той е на мнение, че Европа все още робува на своя национализъм.

"Всяка държава една държава за себе си има диалог, имаме хубави структури, които добре работят, но в края на краищата трябва да се направи крачка напред. Сиптом за слабост е, че някъде вече започна да се говори за сътрудничество в сферата на отбраната, това не е добра новина за ЕС. Това означава, че има проблеми в тази област и ЕС в тази си конструкция не може да изпълни очакванията, независимо, че имаме прекрасна икономика, производителност на труда", добави бившият началник на отбраната.

Ген. Попов е категоричен, че сме изостанали с отбраната.

"Войната в Украйна показа, че трябва да се вкарат изключително много средства в нови технологии. Войната стана много технологична, много лесно започнаха да се убиват хора. Човешкият живот вече не струва толкова много с новите технологии, което е голяма трагедия. Създават се нови системи с AI, дронове и т.н. За да може ти да си адекватен, трябва да имаш сериозна промишлена отбранителна система, трябва да имаш научен потенциал. Технологиите се променят, дронът, който е създаден преди 3 месеца, вече не е актуален", поясни той.

