Бившият национал Александър Александров: Днес също няма да е лесно, грузинците са доста добри

снимка: Biso, Уикипедия



Бившият национал Александър Александров говори пред Sportal.bg в Тбилиси, където днес "лъвовете" излизат срещу Грузия в световна квалификация. Някогашната звезда на Левски говори и за "сините", както и за отминалия мач на България срещу европейския шампион Испания.

"Може би е малко минорно настроението след 0:3 срещу Испания, но мисля, че треньорският щаб и футболистите са взели поуките си и вече са концентрирани за мача с Грузия, който също няма да е лек. Паднахме се в много силна група. Надявам се футболистите да се отърсят от този голям респект, който имаха срещу Испания в първоначалните минути. Имаме добри футболисти, млади футболисти, трябва да играят по-освободено и с повече самочувствие.

Направи ми впечатление, че срещу испанците за цял мач нямаме жълт картон. С прекалено голям респект играхме, знаем каква класа е Испания, но не трябва футболистите да подхождат с такъв респект. Ако трябва, на моменти и грубо ще влизаш срещу такива играчи. Днес също няма да е лесно, грузинците са доста добри, знаете звездата им къде е играе. Никой не излиза за равенство, излиза се за победа.

Ние също сме губели (смее се), не си мислете, че само сме побеждавали. Но имахме по-голямо самочувствие, по-нахъсани, по не ни пукаше. Не ми е пукало срещу кой излизам да играят, дали е Зидан, дали е друг - никакво значение няма! Излизаш и показваш какво можеш. Реалността е ясно. Но тази реалност не почва с националния отбор тук. БФС не е виновен само той за състоянието на българския футбол. Виновни са всички клубове, виновни са всички, които работят в детско-юношеския футбол, без да се сърдят - казвам истината. Методисти, шефове на школи, след като не вадим млади играчи, значи имаме проблем.

Правилото, което Георги Иванов вкара за българите, помага на много български футболисти. Трябва да адмирираме това нещо, но не става едно днес за утре, това е дълъг процес. Трябва да се налагат българските играчи, българските клубове трябва да започнат да създават млади родни футболисти. Всичко го знаят това.

