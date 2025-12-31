реклама

Бившият национален вратар Здравко Здравков стана дядо

31.12.2025 / 11:10 0

снимка: Biser Todorov, Уикипедия

Бившият национал и настоящ треньор на вратарите на Лудогорец - Здравко Здравков, стана дядо на 55-годишна възраст. Прекрасната вест обяви синът му Павел, който също е бивш футболист, а понастоящем е брокер. Той и половинката му Теофана Тодорова станаха родители на момче на име Теодор, предава Спортал. 

"Любов моя, благодаря ти, че ни подари най-красивото нещо на света. Възхищавам ти се, гордея се с теб и ви обичам безкрайно.

Добре дошъл, Теодор

29.12.2025г. | 19:59ч | 3170гр", написа Павел Здравков.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама