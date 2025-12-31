Бившият национален вратар Здравко Здравков стана дядо
Бившият национал и настоящ треньор на вратарите на Лудогорец - Здравко Здравков, стана дядо на 55-годишна възраст. Прекрасната вест обяви синът му Павел, който също е бивш футболист, а понастоящем е брокер. Той и половинката му Теофана Тодорова станаха родители на момче на име Теодор, предава Спортал.
"Любов моя, благодаря ти, че ни подари най-красивото нещо на света. Възхищавам ти се, гордея се с теб и ви обичам безкрайно.
Добре дошъл, Теодор
29.12.2025г. | 19:59ч | 3170гр", написа Павел Здравков.
