Бившият национален вратар Здравко Здравков стана дядо

снимка: Biser Todorov, Уикипедия

Бившият национал и настоящ треньор на вратарите на Лудогорец - Здравко Здравков, стана дядо на 55-годишна възраст. Прекрасната вест обяви синът му Павел, който също е бивш футболист, а понастоящем е брокер. Той и половинката му Теофана Тодорова станаха родители на момче на име Теодор, предава Спортал.

"Любов моя, благодаря ти, че ни подари най-красивото нещо на света. Възхищавам ти се, гордея се с теб и ви обичам безкрайно.

Добре дошъл, Теодор

29.12.2025г. | 19:59ч | 3170гр", написа Павел Здравков.

