Бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов: Горд съм, че Сарафов ме наказа

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Отстраненият от Борислав Сарафов окръжен прокурор на Плевен заяви по bTV, че се чувства горд, че е наказан по този начин от него. „Искам да използвам възможността да им благодаря. От тези хора това е най-силното доказателство за моя интегритет”, каза Владимир Николов в „Лице в лице”.

Той обясни, че отстраняването му е заради заради ръководния му пост в Асоциацията н прокурорите. Николов заяви, че е получавал послания от Сарафов през колеги, че ако не се откаже от асоциацията, може „да загуби всичко”. Бившият прокурор разказа, че тормозът се е изразявал дори и в предоставяне на негодни автомобили.

Владимир Николов отрече категорично обвиненията, че не е спазвал принципа на случаен подбор при разпределението на делата, които са мотива за отстраняването му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!