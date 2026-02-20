Бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов: Горд съм, че Сарафов ме наказа
кадър bTV
редактор Веселин Златков
Отстраненият от Борислав Сарафов окръжен прокурор на Плевен заяви по bTV, че се чувства горд, че е наказан по този начин от него. „Искам да използвам възможността да им благодаря. От тези хора това е най-силното доказателство за моя интегритет”, каза Владимир Николов в „Лице в лице”.
Той обясни, че отстраняването му е заради заради ръководния му пост в Асоциацията н прокурорите. Николов заяви, че е получавал послания от Сарафов през колеги, че ако не се откаже от асоциацията, може „да загуби всичко”. Бившият прокурор разказа, че тормозът се е изразявал дори и в предоставяне на негодни автомобили.
Владимир Николов отрече категорично обвиненията, че не е спазвал принципа на случаен подбор при разпределението на делата, които са мотива за отстраняването му.
