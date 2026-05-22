Бившият полицай Венцислав Караджов, осъден на доживотен затвор, иска да бъде възстановен като бръснар в затвора

кадър: Бтв

Поредно дело, заведено от осъдения на доживотен затвор бивш служител на Икономическа полиция Венцислав Караджов, стигна до Административен съд – Пловдив. Този път Караджов е поискал чрез съда да бъде върнат на работа като бръснар в Затвора Пловдив, но магистратите отказаха да се намесят в решението на затворническата администрация, предава Трафик нюз.

Венцислав Караджов изтърпява наказание „доживотен затвор“ за убийството на своите родители – Божура и Цветан Караджови. Делото срещу него предизвика широк обществен отзвук през годините, а съдът го призна за виновен след няколко разглеждания на първа и втора инстанция.

Настоящото производство е поредното дело, което Караджов води по време на престоя си зад решетките. Според съдебното решение той е бил назначен през септември 2024 година като бръснар на лишените от свобода в зоната за засилен надзор и охрана в затвора в Пловдив. Впоследствие дори било променено работното му време с нова заповед. През август 2025 г. обаче той бил спрян от работа, след като бил преместен в затвора в Пазарджик по разпореждане на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Причината била, че вече не можел да изпълнява длъжността си в Пловдив, пише Трафик нюз.

По-късно обаче Административният съд в Пазарджик отменя заповедта за преместването му, а в началото на 2026 година Караджов е върнат обратно в Пловдивския затвор. Малко след това той подава молба до началника на затвора с настояване да бъде възстановен на предишната си работа като бръснар, предава Трафик нюз.

Тъй като не получил отговор, Караджов сезира съда с твърдение, че е налице „мълчалив отказ“ от страна на началника на затвора.

Магистратите обаче приемат, че такъв отказ реално няма. В определението си съдът посочва, че лишените от свобода имат право на работа, но законът не задължава администрацията автоматично да осигурява конкретна длъжност при всяко подадено искане. Решението дали даден затворник да бъде назначен или върнат на работа зависи от свободните места, режима, сигурността и преценката на ръководството на затвора.

Съдът отбелязва и още един важен момент – Караджов не е обжалвал заповедта, с която през 2025 година е бил отстранен от работата си като бръснар. Именно този акт е можел да бъде атакуван по съдебен ред. Така магисътратите оставят жалбата му без разглеждане и прекратяват делото. Освен това Караджов е осъден да заплати разноски по делото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!