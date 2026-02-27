Бившият правосъден министър Антон Станков: Това са убийства, не вярвам на самоубийствата. Тези хора са били свидетели на някакво престъпление

кадър: Bulgaria ON AIR

"Ако е вярно, че първи на местопроизшествието са били от ДАНС, това поставя много въпроси относно ролята на ДАНС. Това е изчистване на свидетели. Това са убийства, не вярвам на самоубийствата. Трябва да се работи с доказателства. Тези хора са били свидетели на някакво престъпление. Интересно е какво представление се зачиства", заяви бившият правосъден министър Антон Станков в предаването "Денят ON AIR".

Той бе категоричен, че се замитат следи, но извършителят не е ясен и не се знае дали ще стане ясен.

Пленумът на Висшия съдебен съвет днес остави без разглеждане искането на правосъдния министър за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

"Не виждам някой да е изненадан от случилото се днес. Спорът беше кой е компетентен да се произнесе. Компетентен е Пленумът, защото той може да избере новия главен прокурор. ВСС с изтекъл мандат не може да избира", коментира Станков за Bulgaria ON AIR.

По думите му коренът на проблема е в парламента.

"Дълбоко озадачен съм от пасивността на опозицията, защото не направиха опит за иницииране на нов ВСС. Това намеква, че тази опозиция не е толкова опозиция", посочи бившият правосъден министър.

Според Станков трябва да има нова национална кръгла маса, която да предефинира конституционния модел.

Има два вида куцо законодателство - ад хоминем и ад хок - за определен човек и за определен случай - на това сме свидетели, на мнение е бившия правосъден министър.

"ВКС казва, че Сарафов е нелегитимен. Прокуратурата има и функция да защитава правата на гражданите. Много граждани не могат да защитят правата си. Ролята на прокуратурата трябва да се преформулира", подчерта Станков.

Той отбеляза, че възможността за вечния обвиняем сега е възстановена.

"Могат да ви взимат произволно мярка за неотклонение. Нещата не са така, както ги обещахме на Европейския съюз. Последният пример е кметът на Варна", даде пример гостът.

Българският европрокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение. Това е установила Европейската прокуратура.

"Най-вероятно е проведено разследване. За да се стигне до такъв резултат, вероятно има защо. Никак не е добре", коментира Станков.

