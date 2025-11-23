Бившият правосъден министър Антон Станков: а, Tова е кметът на Варна. Просто не виждам смисъл от такава тежка мярка

кадър: Bulgaria ON AIR

Явно не сме изпълнили обещаните ангажименти, след като средствата по ПВУ са спрени. Това заяви в предаването "Брюксел 1" бившият правосъден министър Антон Станков.

Той коментира срещата на европейските министри, които в началото на седмицата обсъдиха положението с върховенството на закона в България, Германия, Ирландия и Чехия.

"Констатациите, че върховенството на закона не се спазва означават само едно - че не се прилага законът. Има една конкретна забележка за броя на делата, които се водят срещу корупцията по високите етажи на властта. Аз не знам да има някаква норма и в този смисъл думата "брой" ме притеснява. Но така или иначе ние нямаме завършили дела с успех по тази тема", отчете бившият правосъден министър.

Той коментира и темата с Антикорупционна комисия.

"Тя на практика беше създадена като един байпас на прокуратурата. Тя е с аналогични процесуални възможности. Това, че реформата не се реализира в самата комисия може да говори само за едно - за липса на политическа воля. Ядрото на проблема е в парламента. От там трябваше да тръгнат реформите в Комисията", каза Станков.

По думите му комисията е създадена с идеята да заобиколи прокуратурата.

"Явно кадровият проблем в прокуратурата е притеснявал някого и такова палиативно решение е било взето. Отегчен съм от такива политически ходове. Вкарахме се сами в този капан, защото обещаваме неща, които не изпълняваме", категоричен беше Станков пред Bulgaria ON AIR.Относно случая с ареста на варненския кмет Благомир Коцев, ексминистърът коментира: "Поредният пример, в който се раздава правосъдие чрез мерките за неотклонение. Предварително се обявява един човек за виновен, предварително му е наложено наказанието и той го изтърпява. Не съм съгласен - това е една публична фигура, това е кметът на Варна. Просто не виждам смисъл от такава тежка мярка за неотклонение", заключи Станков.

