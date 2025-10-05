Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев: Ако искаме мир, трябва да се готвим за война

кадър: Bulgaria ON AIR

Решението на Народното събрание ръководствата на службите да не бъдат назначавани с президентски указ е естествено развитие на цялата ситуация. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването "Опорни хора".

"Острото противопоставяне между президентската институция, изпълнителната власт и парламента доведе до това, че се получи един блокаж. Службите не могат да стоят продължително време в такова състояние, в което не е ясно какво ще бъде ръководството им. Това не само поставя под въпрос легитимността на ръководството и на взиманите решения, но също така генерира доста деструктивни процеси вътре в службите", коментира гостът.

На въпрос на Ганиела Ангелова защо са им толкова важни службите на политиците, той отговори: "Винаги има изкушение от политиците да злоупотребяват с институции - това не са само службите, това са всички институции, които по един или друг начин разполагат с власт, независимо в каква позиция".

"Въпросът е, че контролните механизми трябва да бъдат използвани", подчерта специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Йовчев коментира и идеята за създаването на "стена от дронове" в Европа и геополитическата обстановка като цяло.

"Ако искаме мир, трябва да се готвим за война. Лошо е, че чак сега започна да се говори за това, тази подготовка ще изисква много ресурси и продължителен период от време. Ние не сме готови", смята Йовчев.

