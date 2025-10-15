Бившият председател на Народното събрание Ива Митева: "Борисов е прав. Даже закъснява"

кадър: Bulgaria ON AIR

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставката на председателя на парламента доц. Наталия Киселова.

Той направи заявка за излизане от управлението. Причината са реакциите на другите политически сили след резултатите на ГЕРБ на изборите в Пазарджик.

"Не съм изненадана, защото отдавна очаквам тази коалиция да се разпадне и да отидем на предсрочни избори. Това Народно събрание вече е изгубило и уважение, и доверието на българските избиратели", коментира бившият председател на Народното събрание (НС) Ива Митева в предаването "Денят ON AIR".

"Борисов е прав. Даже закъснява и изборите в Пазарджик го показват много ясно", добави тя.

По думите ѝ заради участието си в кабинета от ГЕРБ губят доверието на българските избиратели.

"От едната страна растат БСП и "ДПС - Ново начало, от другата страна намалява "Има такъв народ" (ИТН), ГЕРБ е паднал с около 2%", посочи Митева пред Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че Борисов вижда накъде отива партията и осъзнава, че трябва да издърпа своите хора от това правителство, ако иска ГЕРБ да продължи и ако иска да бъде лидер.

Хората не са мотивирани да гласуват

Според нея е резонно да се иска оставката на председателя на НС доц. Киселова.

"Тъжно е, че доцент по конституционно право не успя да се справи", смята Митева.

Тя е категорична, че е най-честно да се отиде на нови избори, но хората не са мотивирани да гласуват.

"На Даниел Митов не му е мястото в МВР. Много от министрите не са там, където трябва да бъдат", заяви Митева.

Бившият председател на НС каза още, че има нещо сбъркано в цялото устройство и в действията на политиците.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!