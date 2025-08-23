Бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов: Бързи решения, като пробиването на сондажи "на всяка цена", крият рискове

кадър: Bulgaria ON AIR

Политиците сами трудно биха могли да се справят с водната криза, защото липсва най-важното – ясна и дългосрочна национална стратегия за управление на водните ресурси. Това мнение изрази бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов в студиото на "Денят ON AIR".

"Някои от тях разбират нещо от водното дело. Но какво липсва изначално? Липсва стратегия – национална стратегия за управление и рационално използване на водния ресурс. Липсва национална стратегия за водния сектор", коментира доц. Великов.

Той подчерта, че дискутираните девет кризисни мерки имат своето значение, но идват със закъснение и без обща визия за сектора. Според него не става дума само за ВиК операторите и доставката на питейна вода, а и за напояването, земеделието и енергетиката – сфери, които в бъдеще могат да се окажат в сериозен риск, ако държавата продължи да действа на парче.

"Едно от нещата, за които ги похвалих още преди месец в Плевен, е, че ще правят зониране – намаляват налягането, където трябва, за да избегнат загубите. Но почистването на водоизточници или следенето от страна на Министерството на здравеопазването за качеството – това са неща, които по принцип трябва да се правят, а не сега извънредно да бъдат предприемани. Инвестиции трябва да има, но разумни – там, където е най-необходимо", каза още доц. Великов пред Bulgaria ON AIR.

Той предупреди, че едни бързи решения, като пробиването на сондажи "на всяка цена", крият рискове – без изследвания за качеството и количеството на водата може да се допуснат нови грешки. В този контекст Великов изтъкна капацитета на акредитираната лаборатория в Плевен, която може да осигури надежден контрол върху качеството на подземните води.

