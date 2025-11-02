Бившият премиер Георги Близнашки: Има фикс-идея правителството да бъде съборено на всяка цена

кадър: Bulgaria ON AIR

Сегашното правителство трябва да оцелее. Това заяви бившият премиер и преподавател по конституционно право Георги Близнашки в предаването "Опорни хора".

"Смятам, че България върви в правилна посока. Избраният в началото на 90-те години на миналия век път към Европа, приобщаването към европейската цивилизация, от която ние винаги сме били неразделна част. Нещо повече - изконният български принос е от огромно значение - българският, старобългарският език, нашата култура - влиянието върху останалите народи е много по-голямо, отколкото можем да си представим", сподели още той пред Bulgaria ON AIR.

Относно ротацията на председателя на парламента, Близнашки коментира: "Не бих намерил решение на тази странна криза, която възникна по повод на местните избори в Пазарджик, именно чрез въвеждане на ротация на председателя на парламента. Очевидно е, че има напрежение в управляващата коалиция. Там има други сметки, доколкото разбирам".

По думите му има фикс-идея правителството да бъде съборено на всяка цена.

"Фикс-идея на всички взети заедно - като се започне от президента, мине се през опозицията и редица други маргинални кръгове, които смятат, че е дошло тяхното време", посочи Близнашки.

По повод Деня на будителите, който честваме на днешния 1 ноември, гостът каза: "Тези неща малко се разводняват заради социалните мрежи, където куцо и сакато се произнася по всякакви въпроси. Но така или иначе винаги е имало хора, които са задавали тон и са тласкали нещата в правилната посока - това са същинските будители. Много от тях се изкушават да влязат в политиката и след това съжаляват, но такъв е животът".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!