Бившият премиер на Гърция Ципрас се завръща в политиката

Кадър: Youtube

Алексис Ципрас, който бе премиер на Гързия в периода 2015-2019 г., се завръщша в политиката.

Бившият лидер на СИРИЗА представи името, логото и приоритетите на новата си партия на събитие тази вечер в столицата Атина, информира БТА.

В 40-минутна реч пред симпатизанти на площад „Тисио“, в подножието на Акропола, Ципрас обяви, че името на формацията ще бъде Гръцки ляв алианс – ЕЛАС, представяйки формацията като проект за „нова Гърция“ и „нов патриотизъм, неразривно свързан със социалната справедливост“.

Ципрас заяви, че новата политическа формация цели изграждането на „широк прогресивен алианс“ и обединява „трите исторически основни течения на съвременната левица; социалдемократите, радикалната левица и зелените“.

Според него партията ще се основава на седем основни принципа, сред които Ципрас изброи живот с достойнство, силна демокрация и икономика, справедливо развитие, социална държава, дигитализация и външна политика, насочена към изграждане на „мостове на мира“.

В изказването си Ципрас отправи критики към управляващата партия „Нова демокрация“ и към опозиционната ПАСОК. Той определи като „признаци за институционален упадък“ случаи на подслушване, корупционни скандали, железопътната катастрофа край Темпе, както и скандала със земеделските субсидии.

Гръцки медии припомниха, че новата партия ще използва акронима ЕЛАС – съкращение, което исторически се свързва с Гръцката народноосвободителна армия – въоръженото крило на съпротивителното движение от периода на Втората световна война, както и със съвременното съкращение на гръцката полиция.

Електронното издание на в. „Катимерини“ посочи в свой материал от днес, че политическата инициатива идва в момент на преструктуриране в пространството на гръцката левица и център-левица, като според наблюдатели новата формация може да привлече представители както от СИРИЗА, така и от отделилата се от нея „Нова левица“.

Изданието припомни, че Ципрас изведе СИРИЗА до победа на парламентарните избори през 2015 г. по време на дълговата криза в Гърция, но впоследствие прие нов пакет икономически мерки след проведения референдум през същата година. След загубата на изборите през 2019 г. и отслабването на подкрепата за СИРИЗА той се оттегли от лидерския пост през 2023 г.

Следващите парламентарни избори в Гърция се очакват догодина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!