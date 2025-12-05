Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро ще подкрепи сина си за свой наследник

Снимка Carolina Antunes, Уикипедия

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви, че баща му – бившият президент Жаир Болсонаро, е дал знак за намерението си да подкрепи кандидатурата на най-големия си син на президентските избори, които ще се произведат догодина, предаде Ройтерс.

Флавио Болсонаро написа в социалната мрежа Екс, че е бил избран от баща си за "мисията да продължим нашия проект за страната".

Председателят на дясната Либерална партия на Болсонаро - Валдемар Коща Нето, каза за Ройтерс, че е научил от сенатора, че баща му е "одобрил неговата кандидатура".

Новината за тези планове днес се отрази на бразилските пазари, като реалът се понижи с 2% спрямо щатския долар, а основният борсов индекс Бовеспа спадна с 3%, предава БНТ.

Някои инвеститори прогнозираха, че Болсонаро ще подкрепи по-пазарно ориентиран кандидат с управленски опит, например губернатора на Сао Пауло - Тарсизио де Фрейтас, да изправи срещу левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Ако решението на бившия президент се потвърди, то може да подкопае връзките между дясната политическа формация, която преди Болсонаро-старши оглавяваше, и центристките партии, каза за Ройтерс икономистът Андре Перфейто.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!