Бившият президент на Бразилия е признат за виновен в заговор за военен преврат

11.09.2025 / 22:40 2

Снимка Carolina Antunes, Уикипедия 

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. 

Към момента трима съдии от петчленния състав са подкрепили признаването на вината Болсонаро, един е оправдал бившия президент. Остава да се произнесе още един върховен съдия. 

След официалното обявяване на решението на съда, Болсонаро ще стане първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията, допълва БТА. 

Възможно е Болсонаро, който в момента се намира под домашен арест, да прекара десетилетия в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

 

kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 142868 | Одобрение: 16063
В Бразилия,официалния език е португалски!!!;):errm:НамусенЕдинственната страна от Латинска америка която го говори!!!;)НамусенАнгелче
kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 505686 | Одобрение: 93071
Бил съм 2 пъти в Бразилия и мога да потвърдя, че там се шири такава корупция, че ви е бедна фантазията.....Да Силва от Работническата Партия е на 79 години и искаше да махне Фавелите.   Който не знае, те са незаконни, ламаринени бараки, без елементарни хигиенни норми, където живеят супер бедни бразилци с престъпни наклоности.....Деца с ножове нападат граждани по Крайбрежната в Рио и не им пука от полицията..... Да Силва се изказва против помощта на САЩ за Окрайна, но понеже си беше шибнал главата не присъства на събранието на БРИКС......Жена му Росанжела на 58 и тя не е добре с главата, без да е получила комоцио и ги ръси без връзка с централния.....Бащата на известната Дилма РусеФ е бил член на БКП, а тя е родена в Сао Пауло мисля.....Бразилците я мразеха и от гледна точка на сигурност, за да не  ям бой не споменах, че съм роден в България....Тя беше свалена от Президентския пост за финансови злоупотреби и замина в забвение.....Иначе храната е супер, хотелите по Крайбрежната в Рио са супер, но Фавелите стърчат там на баира за да покажат голямото класово различие !
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

