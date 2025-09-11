Бившият президент на Бразилия е признат за виновен в заговор за военен преврат

Снимка Carolina Antunes, Уикипедия

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Към момента трима съдии от петчленния състав са подкрепили признаването на вината Болсонаро, един е оправдал бившия президент. Остава да се произнесе още един върховен съдия.

След официалното обявяване на решението на съда, Болсонаро ще стане първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията, допълва БТА.

Възможно е Болсонаро, който в момента се намира под домашен арест, да прекара десетилетия в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

