Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад загина при въздушен удар в Техеран

Кадър ФБ

Отнеха живота на още един важен човек в Иран.

Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е убит по време на масираната въздушна атака над столицата Техеран. Новината съобщи иранската агенция ИЛНА, като информацията бе цитирана и от ДПА.

Към този час все още липсва официално потвърждение от държавните органи на Ислямската република, но медийните източници в региона са категорични за съдбата на политика.

Ахмадинеджад заемаше поста държавен глава на Иран в два последователни мандата – от 2005 до 2013 г. Той остана в историята с изключително твърдолинейните си позиции и острия си тон срещу Запада. Неговите призиви за „заличаване на Израел от картата на света“ и отричането на Холокоста предизвикваха поредица от международни скандали и доведоха до тежки санкции срещу страната му.

Смъртта на Ахмадинеджад идва в момент на безпрецедентно напрежение, след като по-рано бе съобщено и за ликвидирането на върховния лидер Али Хаменей. Комбинираният израелско-американски удар срещу ключови фигури в Техеран поставя региона пред прага на пълномащабна война, пише frognews.bg.

