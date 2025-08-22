Бившият регионален министър Иван Шишков: Спомнете си за магистралата от Русе към Бяла

кадър: Bulgaria ON AIR

Автомагистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември, но според бившия регионален министър Иван Шишков това е резултат от усилията, положени по време на служебните кабинети, а не от сегашното управление.

"Спомнете си, че за 10 месеца нашият служебен кабинет одобри подробно строителството, отчужди го и издаде разрешение да строи. Тоест ние успяхме да дадем фронт за един изключително изостанал обект. Темпото наистина го имаше, но го имаше в ония 10 месеца, в които се даде фронт да се строи. Проблемът е следният - след като ние успяхме за кратко време да дадем фронт за строителство на доста инфраструктурни обекти, сега не виждам в следващите две години да бъдат одобрени нови планове - както подробни, така и инвестиционни и да има реално даден фронт за начало на строителство на нови инфраструктурни обекти. Защото сега отново да си припомним, че имаме нужда от 1000 км магистрали е безсмислено. Мисля, че го разбраха всички", коментира Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Бившият министър подчерта, че ключови проекти като тунела "Железница" или скоростния път Мездра - Ботевград са били спасени и придвижени именно благодарение на усилията на служебното правителство и експертите от АПИ. Според него проблемът не са премиите в агенцията, а какви задачи са били възложени и какво е изпълнено.

"Това, което се случва в момента, е да бъдат завършени инфраструктурни обекти, започнати като проектиране и начален старт от нашия служебен кабинет, а в момента нищо ново не се задава да започне. Спомнете си за магистралата от Русе към Бяла - там също бяхме одобрили подробни устройствени планове за 70 км, бяхме извършили отчуждаването и там се строи в момента. Тоест, навсякъде, където основно се строи, са започнати обекти благодарение на сериозния труд не само на служебния кабинет, а и на служителите от АПИ", каза още Шишков пред Bulgaria ON AIR.

Като основен проблем той открои липсата на експертност сред политиците. Министрите носят политическа отговорност, но преди всичко трябва да бъдат и професионалисти, категоричен е Шишков. Според него сегашното управление се концентрира повече върху потушаването на скандали, отколкото върху решаването на съществени проблеми.

Той даде пример и с Националната детска болница – обект, за който служебният кабинет беше осигурил подробен устройствен план. Вместо за две години да бъде готов проектът, днес се обявява едва конкурс за задание. Подобна практика според него води до объркване и изкуствено завишаване на прогнозните суми, тъй като липсва реална проектна документация.

Относно магистрала "Хемус" Шишков предупреди, че държавата рискува да я плати два пъти - веднъж чрез авансовите плащания от една трета от стойността, направени без готови проекти, и втори път чрез индексациите, наложени от строителите заради забавянията. Той заяви, че е сезирал прокуратурата за тези практики, но до момента няма резултат.

