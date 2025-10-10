Бившият регионален министър арх. Иван Шишков: Тази река някой я е продал

кадър: Bulgaria ON AIR

След потопа в Елените разглеждат документацията на хотели, построени върху речно корито.

"Институциите говорят разнопосочно, което не дава добър знак. Не може да се строи върху река. Тази река някой я е продал. За да направят каквото и да било, трябва да направят съгласуване с Министерството на околната среда и водите", обясни бившият регионален министър арх. Иван Шишков в предаването "Денят ON AIR".

Според доц. Борислав Великов от Българската асоциация по водите, този път няма да им се размине на виновните заради ангажимента на министър-председателя Росен Желязков, както и заради това, че се разследва смъртта на четирима невинни.

"Трябва да има стратегия за управление и развитие на водния сектор, но е важно да се мисли за приспособяването ни към изменението на климата. Ние трябва да се приспособяваме", подчерта доц. Великов пред Bulgaria ON AIR.

И двамата са на мнение, че липсва модерна методология за оценка на риска от бедствия.

"В Елените има експерти, които са си затваряли очите и са обслужвали политиците, а политиците - инвеститорите", коментира арх. Шишков.

Доц. Великов добави, че там, където е текло, се вижда, че това е речно корито, а арх. Шишков призова реката да бъде възстановена.

