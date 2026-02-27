Бившият регионален министър призова МРРБ и ВиК операторите да бъде спряно увеличаването на цените на водата

снимка: МРРБ, архив

Бившият регионален министър Иван Иванов призова Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ВиК операторите да бъде спряно увеличаването на цените на водата.

В кулоарите на парламента Иванов обясни, че след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на редица ВиК оператори е било заложено опционално увеличаване на цената на водата.

„ВиК операторите може да се съобразят или не с това решение на КЕВР“, посочи той, цитиран от БТА.

„Тогава имаше призив от моя страна да не се пристъпва към такова увеличение на цените, с което се съобразиха директорите на ВиК операторите и беше право, считам, че към тази дата също е“, посочи той.

„Призовавам ръководството на МРРБ да призове отново ВиК операторите да се въздържат от тази опция, която КЕВР им дава. Крайно неуместно е в този момент да се случва подобно нещо, особено в ситуации, при които услугата не е на необходимото ниво“, каза още бившият министър.

По негови думи в момента буди недоумение защо се допуска в тази ситуация, "в която се опитваме да задържим инфлацията в ниски нива, да държим ценовия натиск върху гражданите на поносими нива", да се позволява такова увеличение в цената, на някои места драстично.

„Никаква бомба не сме залагали на служебния кабинет. Това решение на КЕВР дава възможност на ВиК операторите да се възползват. Те не го направиха, докато бяхме ние. Не виждам какво пречи отново да не се възползват от тази възможност“, каза Иванов.

По повод искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за оставката на шефа на ВиК холдинга Иванов посочи, че това е в правомощията на министъра на регионалното развитие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!