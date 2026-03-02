Бившият шеф на КЗП Маргаритов: Може да бъдат наложени санкции и потребителите да не плащат тези високи сметки за ток

кадър: бТВ

След вълната от сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия двама експерти – енергийният експерт Иван Хиновски и бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов – коментираха в ефира на бТВ възможните причини и необходимите действия от страна на институциите.

По думите на Иван Хиновски по-важната проверка в случая е тази на КЕВР. „По-важно е, че КЕВР се е заел с проверка, защото КЕВР прави технологични проверки. Той прави проверка на причините в оригинал, както се каже.“

Според първоначалната информация има реален ръст на потреблението, но това не обяснява всичко. „Първата информация, която имаме ние, е, че наистина има голям ръст на потреблението, което личи по закупената електроенергия от крайните снабдители“, посочи той, но уточни: „Има ръст на потреблението, безспорно. Но има много странни сметки. Наистина има нелогични сметки на редица потребители.“

Хиновски разделя засегнатите на три групи: „Има потребители, които са по-малко от 20% от всички проверени – група с логичен ръст на сметките. Голяма част – нелогично завишено потребление, които влизат в зоната на проверка. И една трета група – абсурдни показатели. Те са невъзможни в рамките.“

По думите му обществото очаква ясно обяснение от електроразпределителните дружества. „Обществото трябва да разбере от какво излиза това - от кибератаки, от отказ на уреди, от манипулиране на уреди, което смятам е абсурдно. От това обществото има нужда сега.“

Димитър Маргаритов подчерта, че е необходим задълбочен анализ, а не сензации. „На потребителската защита не ѝ трябват сензации и гръмки фрази. Трябва един обстоен анализ и бързи действия.“

Той обясни, че при установяване на нелоялна практика Комисията за защита на потребителите може да наложи санкции. „Ако се установи, че е подавано по-ниско напрежение, ако се установи, че не са отчитани коректно показателите на уредите, това си е нелоялна практика. Това е въвеждане на потребителите в заблуждение. След като се установи какви са обективните факти, може да бъдат наложени санкции и съответно потребителите, разполагайки с решение за нелоялна практика, могат да си търсят правата и да не плащат тези високи сметки.“

В разговора беше включен и Петър Анастасов, българин, живеещ на остров Крит, който притежава жилище и в България. Той посочи, че разходите у нас са нараснали чувствително: „Абсурдното е, че постепенно сметките за електроенергия в България станаха почти двойни.“ По думите му за двустаен апартамент, обитаван от един човек, януарската сметка е около 58–60 евро, докато тричленно семейство в четиристаен апартамент в Гърция плаща 47 евро с включени допълнителни такси. „Декемврийската сметка е на половината на януарската… което е нереално за сам човек, който харчи едно и също потребление.“

Маргаритов обърна внимание и на липсата на доверие сред гражданите. „Липсата на доверие в институциите е проблем за институциите. Много се говори, като че ли по-малко се прави и това води до там, че хората нямат доверие.“

Според него е нужен механизъм, който да защити потребителите, докато спорът се изяснява. „Ако аз съм получил такава висока сметка за ток, която не мога да платя и имам претенции, че тя е нереална, важното за мен е, когато подам жалба, докато не се произнесе органът, да не плащам тази сметка.“

Той призова хората да бъдат активни. „Аз бих ги посъветвал – нека да подават жалби, нека да бъдат активни. Защото това ще предизвика реакция.“

Хиновски предупреди и за по-дългосрочни рискове в енергийната система. „Нашата система влиза в един много опасен период на дебалансиране“, заяви той и даде пример с бързото нарастване на големите фотоволтаични мощности. „България влиза в зоната на риск относно гъвкавост на системата.“

Маргаритов допълни, че отлагането на излизането на битовите потребители на свободния пазар също крие рискове. „Някой ден тази ситуация с високите сметки, която сега ни се вижда инцидентна, ще се превърне в системен проблем.“

