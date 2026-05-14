Бившият шеф на НСО генерал Димитър Владимиров: Борисов често твърдеше колко е близък до хората, а охраната му продължи с години

Снимка: Булфото, архив

Някои хора се научиха да ползват услугите на НСО най-вече заради колите и охраната, като с времето започнаха да мислят, че трябва да бъдат охранявани до живот, което е голяма грешка. Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева бившият дългогодишен директор на НСО генерал Димитър Владимиров във връзка със свалената охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Ген. Владимиров каза, че по времето на един от ръководителите на НСО, при управлението на Бойко Борисов, са били направени промени в Закона за НСО, според които охраната след напускане на поста може да продължи до четири години. Преди това срокът е бил до една година и е зависела от конкретната степен на застрашеност.

"Мнозина погрешно смятат, че могат ежедневно и безсрочно да се ползват от държавна охрана. С времето комисията, която трябва да оценява необходимостта от защита, започна да се съобразява с политически влияния - включително с исканията на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Стигна се дори дотам, особено при Пеевски, да се комбинират частна охрана, МВР и НСО, което често създаваше показност и демонстрации по пътищата", посочи ген. Владимиров.

"Парадоксално е, че при положение че Борисов често твърдеше колко е близък до хората, охраната му продължи с години заради сигнал отпреди повече от 20 години. Оттогава насам непрекъснато се говори за заплахи, които оправдават продължаването на охраната и използването на автомобилите и ресурсите на НСО", допълни гостът.

Според него големият проблем е, че с години за тези охрани са се изразходвали огромни публични средства. По думите му част от политиците дотолкова са свикнали с тези привилегии, че са започнали да ги възприемат като нещо естествено. "Борисов дори си позволяваше сам да управлява автомобилите на НСО, демонстрирайки самочувствие и власт", поясни той.

"Но държавната охрана не може да бъде вечна. Един сигнал за заплаха, възникнал в определен момент, не може да служи като основание години наред да се харчат парите на данъкоплатците. Напълно логично е, когато рискът отпадне, охраната също да бъде прекратена", отбеляза бившият дългогодишен директор на НСО.

