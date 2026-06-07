Бившият шеф на РИОСВ - Варна: Аз няма да предам Делян Пеевски, който ми подаде ръка преди години
Булфото
Във връзка със случващото се през последните дни искам да се знае следното. Аз се чувствам изключително добре, защото знам стойността на истинските неща в живота и съм наясно, че всичко зависи само от Всевишния. Хората сме само инструмент. Това написа във Фейсбук вече бившият директор на РИОСВ - Варна Ерджан Ебатин.
На 1 юни той бе отстранен от длъжност след скандала около "тайният град" в местността "Баба Алино". По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски го отстрани и от заеманата от него партийна позиция на областен председател ва Варна.
Причината за това бе медийни публикации, в които се твърди, че Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство, пише "Фокус".
Ето какво гласи цялата публикация на бившия шеф на РИОСВ - Варна:
На всеки му е интересно как ще реагирам в тази ситуация - да се знае - аз няма да предам човека, който ми подаде ръка преди няколко години и придаде смисъл на работата на организацията на която посветих живота си.
Този човек се казва Делян Пеевски - оставете ме да го познавам по-добре от всички, които се упражняват на негов гръб. Никой не е идеален, идеален е само Бог.
Делян е човек като всички нас- той винаги си дава оценка за това, което е направил - правилно или не и продължава в посоката, която счита за правилна.
Човек, като мене може без много неща за да е щастлив , но не може без своята общност.
Аз нямам път извън нея!
В чужда организация никога няма да си свой и никога няма да имаш своя общност, колкото и да се самозаблуждаваш.Ще бъдеш слуга в услуга на лични интереси!
Това го пиша за тези, които ме питат защо не поемам в друга посока. Ами не го чувствам, като част от себе си затова. И да има проблеми в моята партия, ще си ги решиме вътрешно!В това нямам никакво съмнение.
Имам обаче едно безпокойство и искам да го заявя. Последните избори показаха недвусмислено, че нашата общност няма бъдеще ако продължава да бъде разделена.
Моята лична кауза в този смисъл е да бъда част от процеса на намиране на нашето единство. Това е големия проблем - нищо друго не е толкова важно.
Не съм важния Аз. Аз никога няма как да бъда щастлив, ако моята общност не е единна.
Дойде време разделно приятели.
Не са важни интересите на нито един човек. Важно е да съхраним нашето единство и затова оставам и продължавам в моята си партия и съм убеден, че и председателя има реален поглед и ще направи всичко по силите си за единството на общността.Убеден съм , че това е посоката в която трябва да се върви.
Да се съберем отново и да сме заедно. Друг път за нас няма.
Редактор "Екип на Петел",
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