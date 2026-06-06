Бившият шеф на РИОСВ-Варна: Не сме съгласували ново строителство в Баба Алино

снимка: МРРБ

Скандалът около строителството в местността Баба Алено е "удобен политически декор" и моето отстраняване няма общо с конкретни професионални нарушения, а е резултат от политическо решение.

Това каза в ефира на Радио Варна oсвободеният директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, Ерджан Ебатин.

Той определи рокадата като популизъм.

Ебатин категорично подчерта, че екоинспекцията не е допуснала или съгласувала строителство в спорната местност край Варна.

При нас не е процедирано нито едно инвестиционно намерение и нито един строеж не е съгласуван с решение на РИОСВ – Варна.

По думите на бившия директор единствено инспекцията се е произнесла само по повод изработването на подробен устройствен план (ПУП). Процедурата е продължила повече от седем месеца и е приключила с решение през септември миналата година. Ебатин подчерта, че решението е било придружено от изрично условие - ПУП да влезе в сила едва след положително становище на Регионалната дирекция по горите, тъй като територията има статут на горска.

Издали сме решение единствено за ПУП. Не сме съгласували никакво строителство и изрично сме записали, че бъдещи инвестиционни предложения трябва да бъдат разглеждани по съответния законов ред, посочи той.

Ебатин допълни, че територията там е горска, но в Общия устройствен план на Варна тя е предвидена за урбанизиране.

Ебатин каза, че РИОСВ няма правомощия да определя законността на строежите или да упражнява строителен контрол.

Това е компетентност на общината и на строителния контрол. Нашите функции са на много по-ранен етап – при устройственото планиране и екологичните процедури, обясни той.

Според бившия директор издаваните удостоверения за търпимост са били използвани като механизъм за узаконяване на определени обекти. Той подчерта, че този процес се осъществява по реда на Закона за устройство на територията и няма отношение към дейността на екоинспекцията.

Ебатин е категоричен, че освобождаването му е било предварително планирано и не е пряко свързано с общественото напрежение около Баба Алено.

Нямаше конкретни мотиви за освобождаването ми. Решението беше взето от ръководния орган, а едва след това беше разпоредена проверка, обясни той.

По думите му смяната на ръководството е била известна в институцията още преди разразяването на скандала, а последвалите действия са заради смяната на властта.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!