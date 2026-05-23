Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов: Никой не говори за реалната причина за това цените в момента да са супер високи

кадър: Bulgaria ON AIR

Когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Това заяви в ефира на "Опорни хора" бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов.

"Нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев - защо никой не говори за реалната причина за това цените в момента да са супер високи. Те са супер високи, защото кабинетът "Желязков", с бюджета от 2025 година, създаде огромна инфлация. Те тогава "взривиха" разходите - това е алтернативата на наливане на парична маса. Когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат", настоя Христанов пред Bulgaria ON AIR.

Той потърси отговори на актуални въпроси: "Защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите нямат закрилата на закона? Винаги причината е една и съща - държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през "златните кокошки", през обществени поръчки на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер - там е една много голяма плячка и тя обръща държавата ни срещу нас. Ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинетът "Гюров" беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ като защитници, а не като грабители", категоричен бе ексминистърът.

Той говори и за проблемите в държавната лаборатория на ГКПП "Капитан Андреево": "Когато имаш едни мафиоти, които са се окопали със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен".

"В този мандат ни отне около месец и половина, два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми, включително и за манипулиране на лабораторните резултати", разкри още бившият земеделски министър.

Относно "германския модел" при храните Христанов подчерта: "В Германия няма "черен сектор" - всички тези незаконни кланици, храни с изтекъл срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки... Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара".

По думите му дъмпингът и контрабандата трябва да бъдат тотално унищожени.

"Това беше голямо призвание на служебния ни кабинет и се видя. Второто нещо - Германия има 7% ДДС, ние имаме 20% - ние само оттук имаме 13% разлика. Ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци", каза още Христанов.

