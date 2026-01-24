Бившият служебен премиер Гълъб Донев: Радев е изключително далновиден политик

снимка: Булфото

„Бъдещето на Румен Радев е в България. Все още не сме водили разговор за политически проект. Скоро време ще стане ясно как ще се развият нещата“. Това каза бившият служебен премиер Гълъб Донев, след като Румен Радев напусна президентството. Донев напуска позицията началник на кабинета на Президента на България след оставката на Радев.

„Един политик трябва да бъде близо до проблемите на хората. Трябва авторитетът на държавата да се наложи на международната сцена. Румен Радев е изключително далновиден политик, който много добре разбира международното положение. От много години казва, че дипломацията е изход от всяка една създадена криза в международен план. Като перспектива и приоритет трябва да утвърди България в международен план като предвидим партньор“, добави Донев за БТВ.

Димитър Стоянов, дългогодишният главен секретар на президента, каза че също напуска президентската институция заедно с Румен Радев. „Когато получа покана за политически проект, тогава ще коментирам“, каза Димитър Стоянов.

„Мястото на Румен Радев е на политическия терен. Това е логичния ход след неговата заявка и напускането на президентството. Подкрепям Румен Радев от години и ще продължа да го подкрепям. Не мисля, че имам работа в служебен кабинет. Надявам се да се създаде алтернатива, да се включа в нея и да помагам според силите си. Не са важни постовете, важното е да се работи“, обясни бившият служебен министър на правосъдието Иван Демерджиев.

„В момента се говори само в мантрите на Борисов за договора с „Боташ“. Ако Радев управлява, ще видите тепърва какъв е реалният потенциал на договора“, коментира пред журналисти приближеният до Радев анализатор Слави Василев.

„Ще видите какво означава резервиран капацитет в турската газопреносна мрежа и какви са ползите за България. Ние ще можем да се превърнем в хъб и търговец на газ за Централна и Източна Европа. Експертите ще са при Радев и ще видите“, добави той.

„Искам да изчакаме Румен Радев да обяви. Тогава ще се борим за пълно мнозинство. Аз подкрепям Румен Радев. Той ще се бори за пълно мнозинство. Това е постижимо. Всички, които искат да се смени състава на Висшия съдебен съвет, ще се кооперират с Румен Радев“, каза Слави Василев.

„Вярвам, че в следващите дни Румен Радев ще направи анонс какво предстои. Президентът ще предложи нови лица. Уверявам ви, няма да видим само старите хора“, уточни той.

Като президент Илияна Йотова ще трябва да продължи процедурата по съставяне на служебен кабинет. Тя ще проведе разговори с хората от т. нар. „домовата книга“, които могат да станат служебни премиери.

Със съставянето и одобряването на служебно правителство президентът Йотова ще издаде и указ за насрочване на предсрочни парламентарни избори.

Румен Радев напусна президентския пост със заявка за участие в предстоящите избори. Той няма регистрирана партия, като предстои да се изясни дали ще успее да регистрира такава преди изборите, дали ще оглави вече съществуваща, или ще използва коалиция от вече регистрирани партии.

