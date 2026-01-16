Бившият служебен премиер Стефан Янев: Българите не се интересуват от технологията на изборите

кадър: Bulgaria ON AIR

Президентът Румен Радев ще връчи в петък третия мандат за съставяне на правителство - той покани АПС на Ахмед Доган.

Какво ще се промени след поредните парламентарни избори?

"При това разположение на парламентарните сили опциите са няколко и една трябва да бъде избрана. Имаше заявки, че е правилен и грешен ход. Да го оценява Радев, който го е направил и лидерите на ПГ на АПС - или да върнат празна папка и да отиваме директно към избори, или да удължат този срок", коментира лидер на партия "Български възход" Стефан Янев в студиото на "Денят ON AIR".

Той е категоричен, че българите не се интересуват от технологията на изборите, която сама по себе си "не води до предсказуемост в ежедневието, а по-скоро създава напрежение и липса на доверие в политическата класа".

"Този дух на протестност, на липса на доверие, създава необходимост от коренна промяна на политическото представителство е нещото, което трябва да притеснява политиците в момента. Не да мислят за технология, да спечелят дивиденти, някой да излезе друг да влезе, не е време за тънки смети, време е да се чуят хората, тяхното недоволство трябва да намери отражение в дейността на политиците", призова бившият премиер.

По думите му, ако има договорки, те са задкулисни. И беше категоричен, че не е важно какво говорят политиците, а какво правят.

"Ако правите още от същото - благодаря, не ни интересува вашата технология. Ако искате да поставим България на пътя на развитието с прозрачност, участието на гражданите - има начин за смяна на модела на функциониране", заяви Янев.

Той вижда възможност за обединение около няколко приоритета при базисно съгласие на политически партии:

Прозрачно харчене на държавния ресурс, на данъците на българите

Прозрачно функциониране на държавата с отчитане интересите на нейните граждани

По думите му е необходимо и подобряване на коалиционната култура, която липсва от години.

"Български възход" е в разговор с други политически формации за смяна на модела, партията е в търсене на съмишленици за прозрачност, гъвкаво и отчетно към гражданите управление.

"Създава се очакване, матрица на говорене, че като излезе той и нещо коренно ще се промени. Който иска да излезе, въпросът е какво ще прави. Дали и кога е второстепенно - ще бъде част от същото, което виждаме в момента или иска нещо да променя", коментира бившият премиер.

За бъдещия служебен премиер, без значение кой ще бъде той, Янев е убеден, че ще му е трудно да работи, след като няма парламент зад гърба си.

Янев изрази позицията си, че предпочита машинното гласуване.

"Костадинов спомена, че 21-ва година нямаше никакви съществени разлики, защото отрязъците от машината всеки си го вижда. След това беше отменено и се отрови Кутията на Пандора", завърши Янев.

