Бившият служебен премиер Стефан Янев:вече Били сме свидетели как хора от бизнеса са се опитали да "конструират" политически партии

кадър: Bulgaria ON AIR

Когато говорим за олигархия и за начин на функциониране на икономиката, и на администрацията, това работи против интересите на гражданите. Преследването на определени икономически интереси, както и да ги наричаме - олигархичен модел, мафия или някакъв вид престъпна група, води до едно и също - накърняване интересите на българите.

Това каза бившият служебен премиер и лидер на "Български възход" Стефан Янев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му вече сме били свидетели как хора от бизнеса са се опитали да "конструират" политически партии.

"Румен Радев вече е наясно с трудностите и проблема, който се сблъска, защото независимо от опита му като президента, в момента е в т.нар. "партийна политика". Наясно е с подводните камъни, които ще срещне по пътя, аз съм ги срещал, знам какво предстои. Дали ще се справи, предстои да видим, защото до момента имаме заяви, но въпросът е какво ще се прави, как ще се прави", допълни Янев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че ако се тръгне със смислен план, е възможно да се избегнат "проблемните лозунги".

"Няма малки и големи подводни камъни, всички са големи, най-големият подводен камък на политическия терен е липсата на доверие. Хората заради това протестираха - липсата на доверие между политическата каста и българските граждани. И говоря за политическа каста, а не за класа, защото излиза така, че тези хора се самоизбират, благодарение на това, че владеят процеси за опорочаване на изборите", поясни гостът.

Янев е категоричен, че ще имаме честни и прозрачни избори, когато българското общество се самоорганизира.

"Ще имаме честни избори, когато застъпниците и представителите на политическите партии, сдруженията, които следят за честността на изборите, са повече от членовете на секциите. Ние не си задаваме правилния въпрос - какво и как трябва да го направим. И понеже всеки е плюл по всеки, сега излизат невъзможни комбинации", добави бившият служебен премиер.

"Ще работим за честността на изборите, прозрачността на фискалната политика, отчетността на държавата, съвместно с взаимодействие с гражданското общество. Ако ние сме в състояние да работим по тези три приоритета, ще отговорим и на въпроса какво ще правим и защо ще го правим. Останалото е театър. Бойното поле на идеологията беше през 20-и век. В 21-и век има идеология на прагматизма. Живеем в много сложен свят", коментира още Стефан Янев.

Попитан дали България има място в Съвета за мир на Тръмп, той отговори: "Тези процеси подменят реда, който ни беше познат след Втората Световна война. Международното право се базира на Устава на ООН, а в момента виждаме, че ролята на ООН е неглижирана. Съветът за мир ми прилича на онази коалиция на "желаещите" по отношение на войната в Украйна. Той също не е санкциониран от ООН".

