Бившият топ репортер Стоян Георгиев: През 2026 г. да се отървем от мафията и паразитите, плячкосващи ресурсите на България

"През 2026 г. да се отървем от мафията и паразитите, които плячкосват ресурсите България и пречат на талантливите и честни хора да направят България сред най-доброте места за живеене в Европа." Това си пожела на връх Нова година топ репортерът Стоян Георгиев във фейсбук профила си.

Ето какво написа още той:

"Ако преди 20 години някой беше ми казал, че ще бъда свободен да тръгна от София, когато си реша и да стигна до Лисабон, без да ме проверят на нито една граница, щеше да ми звучи нереално. Нямаше да повярвам, че ще доживея македоци, сърби, турци, украинци, руснаци да са на опашка за български паспорт, за да получат свободата си да пътуват и работят, където пожелаят.

Ако някой ми беше казал, че България ще е пълноправен член на еврозоната, вторият най-силен валутен съюз в света, че ще имаме обща валута с германци, испанци, хървати, гърци, литовци австрийци, нямаше да повярвам. Нямаше да повярвам и че България ще е пълноправен член на последния политически съюз, който защитава демокрацията, правовия ред в света, докато САЩ е съюзник на Русия.

ЕС е далеч от перфектен, но днес една мечта на моето поколение се сбъдва. Днес си пожелавам да продължим да мечтаем и да напарвим и последната крачка.

Добре дошло, евро честита нова 2026!!!"

