Бившият вътрешен министър Бойко Рашков: Вярно е, че има два подадени сигнала срещу Иво Калушев

снимка: Булфото

Бившият вътрешен министър атакува ДАНС, но призна за пропуски по време на своя мандат

Имало е два сигнала срещу издирвания за двойното убийство и "сектата" в планината Иво Калушев, свързани с негови контакти с малолетни или непълнолетни лица. Това призна бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" Бойко Рашков, цитиран от "Евроком".

Ексминистърът потвърди съществуването на данните за съмнително поведение на Калушев, но прехвърли отговорността за липсата на реакция към изпълнителите, допълват от dunavmost.com.

"Вярно е, че има два подадени сигнала срещу Иво Калушев... но е трябвало те да бъдат разгледани от компетентните органи, които да се произнесат", заяви Бойко Рашков. Той не уточни защо "компетентните органи" под негово ръководство не са предприели действия навреме, което би могло да предотврати трагедията в района на прохода "Петрохан".

В опит да контрира напрежението, депутатът насочи остри критики към председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Според Рашков, Деньо Денев дължи отговор на въпроса дали е имало вербувани лица, свързани със скандалната неправителствена организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Въпросното сдружение, основано от Калушев, е използвало незаконно наименованието "Национална агенция", заблуждавайки гражданите, че е държавна структура. Регистрацията му е станала факт през януари 2022 година.

Бойко Рашков отговори и на обвиненията, че по време на неговия мандат е ликвидирана полицейската структура в град Годеч, което е довело до ръст на престъпността и липса на контрол в региона на "Петрохан".

"Това не отговаря на истината", категоричен бе Рашков, обяснявайки, че Районното управление (РУ) не е закрото, а е "трансформирано" в полицейски участък. Административната хватка на практика означава намален щат и по-ниски оперативни възможности, но формално структурата е запазена като подразделение.

Към момента Иво Калушев продължава да бъде в неизвестност, като се разследва връзката му с откритите тела в опожарената хижа и съдбата на изчезнало дете, за което се предполага, че е с него.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!