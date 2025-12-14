Бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев: "Винаги има алтернатива, въпросът е дали е по-добра"

кадър: Bulgaria ON AIR

"Не знам колко пъти трябва да се спъваме в един и същи камък" - така бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев коментира намерението за корекции в изборното законодателство преди предстоящите избори.

В ефира на "Опорни хора" той разясни: "Едно от нещата, което политиците и народните представители дължат на обществото, е да направят избирателно законодателство и да организират изборите по такъв начин, че да не остава съмнение в тяхната честност. Такива съмнения останаха и при машинния вот, и при последните избори с манипулацията на бюлетините.

"Доста месеци минаха от това правителство - никой не повдигна въпроса да се подготви изборно законодателство, така че да върнем доверието на хората в честността на изборния процес. Сега започнаха да говорят, когато сме на прага на избори, че пак ще го пипат, точно преди изборите", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

В контекста на подадената правителствена оставка той коментира има ли алтернатива на досегашното управление.

"Винаги има алтернатива, въпросът е дали е по-добра. Предвид пътя, който сме избрали и който се споделя от голяма част от хората, които бяха на площада - това да имаме правителство, което да води евроатлантическа политика, дясна политика и същевременно да доведе това да има елементарна справедливост и правосъдие в държавата, да се намали нивото на корупцията", каза още Йовчев.

Според него това изисква или рязък завой на някоя от политическите партии, или да се появи нова алтернатива.

"В противен случай има риск да отиде една ляво популистка партия, която ще погледне назад в миналото, ще гледа на изток и ще доведе до изключително лоши последици в обществото", обясни още Цветлин Йовчев.

