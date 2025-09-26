Бившият вътрешен министър Валентин Радев: Има основания президентът Радев да е толкова рязък,

кадър: Bulgaria ON AIR

Президентът Румен Радев рязко атакува водачите на парламентарното мнозинство - Делян Пеевски и Бойко Борисов.

"Сигурно има основания президентът Радев да е толкова рязък, много пъти съм се чудил защо е така. Познавам го от генерал, но вероятно политиката така му действа. Думите му са политически. Службите не са завладени, те са деполитизирани, не се занимават с политика, включително техните шефове. Премиери, министри подават оставки, направихме честни избори - това е демокрацията. Не сме ние единствените, които имаме ДАНС, МВР. И в другите държави го има", каза бившият вътрешен министър Валентин Радев в студиото на "Денят ON AIR".

"Ако приемем, че това е балансът досега и ние го нарушаваме, значи има някаква причина. Управляващите казаха коя е - трудно върви разговорът, шест месеца нямаше главен секретар на МВР, сложихме го и сега пак ли трябва да има пазарлъци? Трябва да има разговори, но понеже политическият календар се сгъстява, президентските избори са следващата година и президентът решава да се държи по този начин. Аз знам колко е диалогичен Бойко Борисов, Желязков също, но защо липсват тези разговори", попита Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът е категоричен, че трябва да има диалог в името на държавата.

Има ли чистка в служите за сигурност

"Премиерът е един и той си носи отговорността. Всички говорим кой командва, кой иска, кой дава отговори, но забравят ли тези хора, че министрите се подписват, премиерът се подписва... Не съм и чувал за чистка в ДАНС, там работят професионалисти. Не трябва да се говори така - или имате доказателства и ги давате, където трябва, или не го говорете така остро. Размествания не означават чистка. Политиците трябва да внимават, когато слагат етикети и казват такива неща, защото това рефлектира и хората надолу гледат, повтарят", подчерта бившият вътрешен министър.

Исканията за оставка на Даниел Митов

Попитан дали има основание да се иска оставката на Даниел Митов, Радев отговори: "Не, нямаше и основание по повод случилото се в Русе. Той дълго време страдаше, че няма главен секретар".

Провокациите на Русия към НАТО

Той определи действията на руските самолети, навлизащи във въздушното пространство на натовски държави, като провокация.

"Ако беше само един или два дрона, е възможно да са заблудени и да прелетят. Но когато са повече от 10-20, си е провокация. Те ни проверяват. Моята оценка е, че скоро ще бъде свален или дрон, или самолет. НАТО и европейските държави реагирахме сдържано и правилно. Виждаме, че най-добрата армия в момента е украинската и руската от другата страна. Там те години наред вече воюват с дронове", смята той.

