Бившият вътрешен министър Валентин Радев: Много ме заболя от договора за ракетите

кадър: Bulgaria ON AIR

Шефовете на ДАНС, ДАТО, ДАР и главният секретар на МВР да се назначават от МС - възможна ли е такава промяна?

"Има опасност от политизиране, но това си върви назад във времето и го има това нещо. Това е възможно, но не е редно и не е добре, изненадан съм. Това е крайна мярка, тя е правена и преди - 2022 година, тя не е прецедент. Правителството предложи ген. Емил Тонев отново да заема длъжността, така трябва да се случат нещата. Защо за другите, включително за главния секретар на МВР, трябва да се случва това? Президентът трябваше да направи някакви стъпки, трябваше да е ясно на обществото защо се е стигнало дотук", каза бившият вътрешен министър Валентин Радев в студиото на "Денят ON AIR".

Той очаква от президента Румен Радев да се обясни каква е причината за тази мярка.

"Това е крайна мярка - това политическа игра ли е? България не стои добре, спекулираме и питаме защо посланикът на САЩ го няма, същото и за нас говорят там, където нямаме. Това не е добре за институциите, за гражданите. Не е добра практика да се отнемат правомощия, неслучайно са сложени в закона, а не в Конституцията, за да имат баланс. Този баланс се спазваше и не пречеше на никого. Ако може да се избегне, ще е хубаво", допълни Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Докато гледах срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин, през цялото време си мислех за едно нещо - веднага се сетих за меморандума в Будапеща от 1994 година. Тогава същите държави - САЩ, Великобритания и Русия пожелаха Украйна да се освободи от някои ракети, и това се случи. Какво е пазило мирът над 70 години, за да се стигне отново дотук? Много ме заболя от договора за ракетите с малък и среден обсег, този договор беше много дългосрочен. 2019 година двете държави излязоха от него, а това опасни ракети, стигат до всички столици и сега опасността нараства. Има още един договор - договорът за стратегически настъпателни оръжия, този, който говори за ядрените заряди", поясни гостът.

По думите му този договор работи сега и "ни пази от най-ужасното нещо".

"За широката публика не сме далеч, а за тези, които разбират, сме много далеч. Лидерите на основните държави отидоха при Тръмп, добре, че влязоха в играта, защото войната се води на територията на Европа. Интересува ме какво става в България. Тук не трябва да има войни. Първата стъпка е направена", добави бившият министър.

Валентин Радев е категоричен, че мястото на срещата между Тръмп, Зеленски и Путин ще е от изключително значение.

"Иска ми се най-накрая да спре тази братоубийствена война. Трябва да се внимава, Европа има нужда от стабилна правна рамка, която да се спазва и да има гаранции. Правилно е да се спазва международният ред", коментира още той.

