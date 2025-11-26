Бившият вътрешен министър Веселин Вучков: МВР харчи повече от 120 млн. лв. годишно за извънреден труд

кадър: Bulgaria ON AIR

Рекордният бюджет за сектор "Сигурност" поражда въпроса защо е нужно толкова сериозно увеличение и дали то ще доведе до по-качествена публична услуга.

"Аз също мисля, че едва ли има гражданин, който да не се съгласи с това, че българските полицаи и пожарникари трябва да имат достойни доходи. Въпросът е срещу това голямо увеличение да се срещне една качествена публична услуга. Голямата драма е именно в общественото доверие към полицията и към съдебната система", коментира бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков пред "Денят ON AIR".

Той подчерта, че проектобюджетът за следващата година предвижда близо 4,7 млрд. лв. за Министерството на вътрешните работи, като огромната част от тях – около 4,4 млрд. – отиват за заплати и осигуровки на над 51 хиляди служители.

Бившият вътрешен министър припомни, че само за извънреден труд МВР харчи повече от 120 млн. лв. годишно – сума, която сама по себе си би могла да финансира сериозни ремонти на множество районни управления в страната.

По думите му натрупването на разходи създава усещане за липса на контрол и визия.

"Наистина темата за огромните разходи в един момент ще трябва да бъде говорена отново, за да може да поискаме едно по-реформирано, малко по-емпатично, малко по-отворено към гражданите вътрешно министерство, за да не продължава то да си работи по един преданалогов начин, без дори и мъничка идея за някаква реформа", заяви проф. Вучков за Bulgaria ON AIR.

Той обръща внимание и на друг чувствителен въпрос - хиляди служители в МВР са едновременно и пенсионери, и работещи на първа категория труд.

Освен това в системата има значителен брой хора с решения на ТЕЛК, включително в униформени структури.

Според проф. Вучков подобна практика не съществува в нито една европейска страна. Той даде пример с армията, където законът забранява военнослужещ с ТЕЛК да продължи да изпълнява служба, и настоя за аналогично правило в МВР.

Бившият министър предупреди, че ако ситуацията продължи, обществото неминуемо ще постави под въпрос и ранното пенсиониране на полицаите и пожарникарите.

Той подчерта, че не служителите са виновни за абсурдната нормативна рамка – отговорност носи управлението, което е допуснало този модел преди около десетилетие.

"Има начин да се оптимизира вътрешното министерство. Поне мъничък елемент дигитализация да се случи. Малко повече редови служители, особено с униформен състав, и малко по-малко началници, и постепенно да се започне с редукция на лица, които са нетрудоспособни, да се съкращава и съставът от пенсионери", предложи проф. Вучков.

