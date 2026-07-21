Бившият вътрешен министър Веселин Вучков е опериран след мистериозно ужилване по ръката

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Бившият вътрешен министър и настоящ преподавател в ЮЗУ проф. Веселин Вучков претърпя спешна хирургическа интервенция след мистериозно ухапване по ръката. Инцидентът е станал в събота, докато той бил на гробищата в родното си село Стоб, където усетил внезапна болка като от ужилване.

През нощта състоянието му се влошило – болката станала непоносима, а ръката му започнала бързо да отича.

Професорът първо потърсил помощ в спешния център в град Рила, където му били поставени инжекция с урбазон и превръзка. Няколко часа по-късно обаче се наложило да бъде приет в благоевградската болница „Пулс“, пише struma.bg.

Пръстът на ръката му вече бил посинял и започвал да некрозира, поради което лекарите предприели оперативна намеса, включвайки го на системи с антибиотици. Медиците предполагат, че ухапването не е от оса, а от змия или отровен паяк.

Случаят с бившия министър идва на фона на рязко увеличение на пациентите с алергични реакции след ухапвания от оси и комари в Благоевградско през последните две седмици. Паралелно с това в града се появи и нашествие от скакалци, което предизвика безпокойство сред местните жители.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев уточни в социалните мрежи, че мароканският скакалец не хапе, не жили и не пренася болести, поради което е безвреден за хората и домашните любимци, малко след като проблеми с вредителя бяха регистрирани в южните части на областта.

Градоначалникът обясни, че третирането на целия град срещу летящи възрастни индивиди е неефективно и може да замърси детските площадки, а най-ефективната превенция за домовете остава поставянето на мрежи.

Експерти също успокояват, че единичните екземпляри в града не представляват каламитет и постепенно ще изчезнат от само себе си.

Редактор "Екип на Петел",

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