Бившият вицепремиер Меглена Плугчиева: Не приех с емоция коментара на Бойко Борисов

"Не приех с чак такава емоция коментара на Бойко Борисов, който беше продиктуван от провала в Пазарджик. Прекалено много внимание беше отделено и от медии, и от експерти. От днес има предложение от ИТН и ГЕРБ за ротационен председател на парламента. Предстои да видим дали изобщо ще се стигне до това", заяви бившият вицепремиер Меглена Плугчиева в "Денят ON AIR".

По думите ѝ радикални промени или отиване на предсрочни избори няма как да бъдат планирани заради безинтереса на депутатите.

"Едни предсрочни избори нищо по-добро няма да доведат. На сцената няма нов актьор, който да пренареди сегашното статукво. У нас политиката се плъзга в посока на междуличностни отношения и интереси, което е най-тревожното. Променят се закони само защото някой не харесва сегашния президент. При следващия сигурно отново ще върнат старото положение. Това са знаци на незрялост", допълни Плугчиева за Bulgaria ON AIR.

Прекалено много внимание е отделено на "ДПС-Ново начало" и на Делян Пеевски, на мнение е тя.

"Едната половина от страната няма вода, другата страда от наводнение. Виждаме насилие в моловете, в училищата, по улиците. Върху това трябва да се съсредоточи обществото. Външнополитическата обстановка е достатъчно критична и има работа, която трябва да се свърши, вместо да се занимаваме с егото на този и на онзи", посочи гостът.

Според Плугчиева нови избори могат само още повече да отблъснат обществото.

"При влошаване на финансовата обстановка може да се стигне и до взрив в обществото. Приходната част на бюджета не се изпълнява. Липсват реформи. Експерти даваха конкретни предложения и реформи, но те не влизат в дневния ред. Има опасност за цялата Еврозона. Тръгваме по път към задлъжняване и да мислим, че ще решим проблемите без реформи, е непродуктивно", категорична е тя.

