Бившият вицепремиер Николай Василев: Целият публичен сектор си е за съкращения

Депутатите приеха на първо четене Закона за държавния бюджет.

"Не смятам, че е единствено възможният. Това е най-лошият бюджет, който съм виждал след епохата "Виденов". Той не се подкрепя в сърцето на нито един от депутатите на мнозинството", коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в "Денят ON AIR".

Той посочи нещата, които не харесва в Бюджет 2026.

"Първо - размерът на разходите. За прехода България е харчила традиционно в продължение на десетилетия средно около 30% от БВП. За 2026 г. залагаме официално 45,8%. Има военни разходи, които не знаем колко ще бъдат, с тях ставаме да кажем 47, а има увеличения на капитала на държавни дружества в особено големи размери, за милиарди евро, което е счетоводна пакост, т.е. няма да се води дефицит, но си е реално дефицит", подчерта Василев пред Bulgaria ON AIR.

"За 2025 г. официално дори няма да е 3, а към поне 5. Със счетоводните шмекерии вървим към посока 8. За 2026 г. ситуацията е подобна. Според мен официално няма да се съберем в 3, реално ще излезем към 8. Аз съм против и 3. Искам да сме на плюс", анализира гостът.

Според него този бюджет е за малък брой политици.

"Смятат, че като раздават пари, си уреждат следващите избори. Това не смятам, че е така. Втората причина е - какво смятат да правят политиците с тези огромни милиарди", обясни Василев.

Относно увеличението на осигурителната тежест, бившият вицепремиер и министър на икономиката заяви, че е против.

"Няма защо да убиваме бизнеса, който плаща всичко останало в държавата. Колкото повече натоварваме бизнеса, толкова повече той си отива и няма да има кой да издържа останалите. Повишаването на данъци и осигуровки и повишаване на разходи са анти реформи. Реформите трябваше да дойдат от страна на разходите само", посочи още Василев.

Според него целия публичен сектор си е за съкращения.

"Държавата харчи много, разходите хвърчат към небесата, населението намалява, размерът на публичния сектор расте. Аз по-реформатор, повече браня бюджета. Трябва да има реформаторско правителство, което да покаже, че не е вярно, че каквото се даде, не можело да се вземе. Виденов е най-добрият пример. Най-добре управляват тези, които мислят за бъдещето, това не го усещам от сегашното поколение", вметна Василев.

Той каза, че е против увеличение данък дивидент.

Василев каза, че управляващите заслужават поздравления за Еврозоната, за енергичността и скоростта с действията в "Лукойл".

"За мен добрият вариант е да дойдат читав огромен западен инвеститор и да действа. Лошият - държавата купува, вторият - български олигарси купуват. Ние се готвим за бурята", обобщи той.

