Бившият вицепремиер Пламен Панайотов: "Много хора" ща бъдат ангажирани с политическия проект на Радев

кадър: Bulgaria ON AIR

Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд. Тепърва ще стане ясно колко време ще отнеме на магистратите да решат дали да го освободят от поста.

"Паралели с царя не са много удачни, защото времената са коренно различни, предстои да видим президента Радев на политическата сцена. Какви ще бъдат основните политически послания, зад които ще застане той, респективно и неговият политически проект, защото заявката за една коренна промяна на настоящия управленски модел предполагам засяга всички основни сектори на обществения живот. Но кои са начините да се получи тази смяна и в името на какво е - този въпрос върви съвсем естествено и с друг въпрос, а именно какъв е кадровият потенциал, който ще бъде афиширан и който ще застане зад реализирането на тези политически приоритети", каза бившият вицепремиер проф. Пламен Панайотов в студиото на "Денят ON AIR".

Той очаква "много хора" да бъдат ангажирани с политическия проект на Радев.

"Тук не става въпрос само за кандидатите за народни представители. Става въпрос и за ангажимент в местната власт по места, става въпрос за ангажименти в изпълнителната власт, ако се влиза в управлението на страната. Така че това е огромен ангажимент и предизвикателство. Има логика, ако новият политически проект заложи на една от основните си цели - борбата с корупцията както в публичния, така и в частния сектор", допълни проф. Панайотов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му корупцията в публичния сектор поставя под съмнение нормалното функциониране на основните държавни институции.

"Това снема доверието на голяма част от българските граждани от тях. Те започват да третират държавата не като нещо, което способства да реализира интересите на българските граждани, а като нещо, което им пречи за реализирането на техните интереси. Липсата на доверие в институциите обезсмисля и представителната демокрация. Това поставя под съмнение функционирането на правовата държава", подчерта бившият вицепремиер.

Според госта корупцията в частния сектор поставя под съмнение липсата на реална конкуренция.

"Ние се борим за пазарна икономика. Без реална конкуренция, такава икономика трудно може да просперира. А ако няма конкуренция, това означава, че е силно ограничено правото на гражданите на свободна стопанска инициатива. В този смисъл се оказва, че в голяма степен са накърнени в чувството си за справедливост", категоричен е той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!