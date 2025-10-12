Бившият вицепремиер Зинаида Златанова: Франция е държавата с най-висок бюджетен дефицит в Еврозоната

кадър: Bulgaria ON AIR

"Наблюдатели казват, че икономическата криза и кризата на публичните финанси е по-скоро първопричината за политическата криза във Франция, а не обратното", заяви в предаването "Брюксел 1" Зинаида Златанова - бивш вицепремиер и бивш ръководител на европредставителството в България.

"Разбира се, е трудно да се каже кое е първо и кое е второ", допълни тя пред Bulgaria ON AIR.

"За последните месеци има много чести смени на министър-председатели. Това е по съвсем друг начин устроена държава от нашата - президентска република - това не е чак толкова драматично, колкото сме свикнали да го приемаме у нас. Драматично е от гледна точка на това, че публичните финанси са в доста лошо състояние и то от години във Франция. Франция е държавата с най-висок бюджетен дефицит в Еврозоната и с доста висок дълг", коментира още Златанова.

По думите ѝ в последните пет години Европа е преживяла страшно много кризи.

"Непредизвикани от самата Европа, нито от Франция, нито от Германия, нито от България, нито от която и да била европейска държава. Може би това е последствие и от тези кризи", заключи специалистът.

