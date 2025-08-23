Бившият военен министър Велизар Шаламанов: Русия е започнала агресия и няма да се промени

кадър: Bulgaria ON AIR

Важно е да бъде сменена тактиката на Европа, защото и след двете срещи в Съединените щати най-ясно е заявено, че Европа е тази, която трябва да намери бъдеще за Украйна. Освен следващи пакети от санкции, трябват и реални гаранции за въздушна и морска сигурност. Това заяви бившият военен министър Велизар Шаламанов в "Денят ON AIR".

По думите му Русия е започнала агресия и няма да се промени, освен ако не бъде оказано сериозно силово въздействие.

"Първо Русия трябва да признае Украйна за суверенна държава. Продължаваме да говорим за гаранция и сигурност след мирно споразумение, а тактиката на Русия е да го избягва. Великобритания и Франция трябва да предприемат стъпки да се спрат атаките като коалиция на желаещите", допълни Шаламанов за Bulgaria ON AIR.

Европа се е съгласила на срещата, защото Доналд Тръмп е дал гаранция, че е постигнал съгласие с Владимир Путин за среща с Володимир Зеленски, обясни той.

"Именно заради продължаващите бойни действия е крайно наложително коалицията на желаещите да договори мерки за въздушното пространство за Украйна, иначе Русия няма мотивация да осъществи среща. Путин продължава да настоява за среща със Зеленски, която да е капитулация на Украйна", изтъкна гостът.

Според него срещата зависи от готовността на Русия и от стъпките на Европа.

"Това, което Тръмп искаше да направи, го направи - даде максимални отстъпки. Къде ще се състои срещата трябва да е решение на двете страни. Турция беше добра платформа, но вече една среща там се провали. Смяната на властта в Киев е рано да бъде договаряна", поясни бившият военен министър.

