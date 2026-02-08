Бившият зам.-главен прокурор Бойко Найденов: Може да са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат

кадър: Bulgaria ON AIR

Службите дължат на обществото информация. Това коментира в ефира на "Опорни хора" бившият директор на Националното следствие и бивш зам.-главен прокурор Бойко Найденов по темата с тройното убийство при хижа "Петрохан".

По думите му институциите трябва да обяснят за какво става въпрос и какво се търси.

"Без, разбира се, да се отива в тази крайност, на която станахме свидетели - да се обяснява всъщност жертвите какви са били, защо са били, дали не са пък били някакви други. Премести се центърът на разследването. Видяхме, че дори министърът на вътрешните работи много странно нареди проверка на сигналите срещу тях. В крайна сметка много важно е да намерим първо извършителите или извършителя на това убийство. И това ще даде отговори на всички въпроси", категоричен бе Найденов пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова чии интереси са засегнати, за да се стигне до това убийство Найденов отговори: "Не знаем точно какво е станало, за да правим изводи. Говорят се много неща - може и да са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат. Но пък от друга страна, имаме убийство на повече от едно лице по този жесток хладнокръвен начин. Честно казано, на мен повече ми говори за някаква психопатия, някаква социопатия".

Найденов подчерта, че без да е видял местопрестъплението и материалите от огледа, трудно може да има версия за убийството.

"Трима души не се убиват толкова лесно от един човек. Или трябва да са много близки и евентуално да са поставени в състояние, в което не могат да се съпротивляват. Но всичко това са догадки, предположения", посочи експертът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!