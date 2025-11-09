Бившият зам.-министър на финансите Людмила Елкова: Проектобюджетът за 2026 година е много сходен с този за 2025 година

кадър: Bulgaria ON AIR

Абсолютно невъзможно е да бъдат изпълнени заложените приходи от ДДС в бюджета за 2025 година. Това заяви финансовият експерт и бивш зам.-министър на финансите Людмила Елкова в предаването Money.bg.

"Освен ако няма някакви мерки, не знам какви", допълни тя.

"Едновременно излязоха проектът за бюджет за 2026 година и изпълнението за септември, което е последните официални данни, но те са тясно свързани, за да видим откъде започваме, къде се намираме и какво очакваме за догодина. Аз виждам по-ниско изпълнение на данъчните приходи като цяло в сравнение с миналата година... Обяснението е в приходите от данък върху добавената стойност, които бяха много силно надценени, напълно фантасмагорични", категорична беше тя пред Bulgaria ON AIR.

"Проектобюджетът за 2026 година е много сходен с този за 2025 година, но мащабът се увеличава. Ние влизаме в улея на бобслея", посочи още финансовият експерт. "Сумите са много по-големи, проблемите по същество са абсолютно същите. Живеем в едни хронични дефицити с по-високи разходи, отколкото можем да си позволим. Трябва просто да се сложат тези проблеми на масата и да се реши как продължаваме оттук насетне", заключи Елкова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!