Бившият зам.-председател на ДПС Гюнер Тахир: Неслучайно АПС се озоваха в незавидна ситуация

Президентът Румен Радев заяви, че АПС е бил подложен на "брутален натиск от своята рожба".

"Това е вярно, поне за периода от началото на юли по-миналата година. След като се разцепи тогавашната ПГ на ДПС. След това натискът, за който говори президентът беше много силен. Неслучайно АПС се озоваха в незавидна ситуация", каза бившият зам.-председател на ДПС и председател на "Националното движение за права и свободи" Гюнер Тахир в предаването "Денят ON AIR".

АПС наскоро направи учредителна конференция, напомни журналистът Мехмед Юмер.

"Сега подадоха документи за регистрация. Те изпуснаха един шанс с връщането веднага на проучвателния мандат. Можеха да си направят политически пиар. Всички социологически изследвания показват, че падат под чертата. Можеха да се реанимират. Други бяха моите очаквания. По реакцията на президента съдя, че и той е имал други очаквания", коментира Юмер пред Bulgaria ON AIR, който видя и колебание в действията на партията.

Тахир се присъедини към думите на събеседника си, че е можело поне технически да задържат мандата.

"Може да няма мнозинство за промени в Изборния кодекс, но поне за себе си можеха да използват времето да се подготвят за изборите", допълни бившият зам.-председател на ДПС.

"Естествено, че има. На предишните парламентарни избори разделението беше по оста Ахмед Доган и тези, които застанаха зад "Ново начало". Сега пак го има това разделение, но този път има отломки както от "Ново начало", така и от АПС. Когато през 2020 г. Христо Иванов за първи път отиде и поднесе венец на Тюркян чешма, това не беше самоинициатива, ние го поканихме. Все още българските политици не са адекватни по отношение на оценката си за онова време и т.нар. възродителен процес", смята Тахир.

От АПС се освобождава електорална тежест, на мнение е Юмер.

"Може би след контрапротестите в подкрепа на правителството - явно и оттам може да има някакво освобождаване на електорална тежест", коментира още журналистът.

