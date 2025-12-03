Бившият зам.-шеф на МВР Филип Гунев: Спирането на тока не беше случайно

кадър: Bulgaria ON AIR

"СДВР ни каза, че до дни ще разберем кой ги е организирал и ще разберем кой е платил на тези младежи", заяви бившият зам.-шеф на МВР.

Това, което си беше поставила за задача полицията и видяхме, е, че мястото, което беше за провеждане на протест, беше обградено, пропускът беше само след КПП-та. Имаше стотици полицаи, които проверяваха, обискираха хора, гледаха чанти. Това беше една контролирана среда. Там влизаха всякакви младежи с минерални води, но имаше други, на които се пишеха предупредителни протоколи, но така или иначе в рамките на този периметър нещата бяха под контрол.

Това каза бившият зам.-шеф на МВР Филип Гунев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му полицаите са били добронамерени.

"Вторият епизод от действието, когато шествието тръгна извън този контролиран периметър, полицията не може да контролира нищо - нито може да контролира кои са присъстващите там, нито какво носят. Дали са могли да предвидят или да обградят по-голям периметър, който да обхване и други потенциални сгради - те твърдят, че не са могли", допълни Гунев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът потвърди, че провокаторите са се смесили с тълпата.

"Те започнаха да правят провокациите си заедно с тълпата, при което полицията решава да изчака - да изпочупят, изгорят всичко, което могат, и да ги арестуват след това. Арестувани са 71 души. Полицаите казват, че не са могли да ги извадят, защото са се били смесили с тълпата. Ако това обяснение се дава всеки път, значи това ще е новият начин на работа на провокаторите. СДВР ни каза, че до дни ще разберем кой ги е организирал и ще разберем кой е платил на тези младежи", подчерта той.

Гунев е на мнение, че в много случаи е трудно полицията да стигне до реални доказателства.

"Ако тези хора бъдат притиснати с по-сериозни репресивни мерки, може и да кажат. Със сигурност имаше организация, със сигурност имаше платени хора. Спирането на тока едва ли беше случайно. Такава сериозна атака срещу критична инфраструктура - значи, че има по-сериозна организация. Тук не трябва да гледаме само към МВР, а и към ДАНС", поясни бившият зам.-министър.

Според него мълчанието на МВР е "странно".

"Това, че не виждаме разбити глави и кръв, може да се отчете като някаква позитивна страна. И това едва ли е най-крайният протест, виждали сме много повече неадекватни действия и полицейско насилие, което не е довело до оставки, така че в този случай едва ли премиерът ще поиска оставки", коментира още Филип Гунев.

