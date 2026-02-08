Бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев за цената на тока: "Плащаме половината от това, което би трябвало да плащаме, ако бяхме на свободния пазар"

кадър: Bulgaria ON AIR

По-високите сметки за електроенергия през януари не са масов проблем, а субективните сравнения често подвеждат. Това заяви бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в студиото на "Брюксел 1".

В студиото той коментира темите за цените на тока за бита, за бизнеса, бъдещето на АЕЦ "Козлодуй" и сделката за активите на "Лукойл". По думите му броят на подадените жалби е малък.

"Около хиляда битови клиенти, което на фона на 4,5 млн. абонати е пренебрежимо малко. Не казвам, че тези хора, които се чувстват ощетени, нямат право да се чувстват така. От друга страна, усещането за прекомерна сметка много често е субективно, защото може би в някакъв смисъл е нормално сметката за януари да бъде по-висока от сметката за декември. Ако ще сравнява човек, за да бъде абсолютно убеден, трябва да сравни сметката си за януари 2026 със сметката за януари 2025", посочи още Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на цените на електроенергията за домакинствата той беше категоричен: "Трайно най-ниските и стабилни по една проста причина - че в България цената на тока за домакинствата е силно субсидирана от държавата през т.нар. "либерализиран пазар".

"Плащаме половината от това, което би трябвало да плащаме, ако бяхме на свободния пазар", разкри специалистът.

По думите му дерогацията за АЕЦ "Козлодуй" не е нещо лошо, а напротив.

"Само си представете, ако в момента нямахме атомната централа, хората, които се оплакват от двойни-тройни сметки, щяха да бъдат десеторни", заключи Куюмджиев.

