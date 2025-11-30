Бившият здравен министър Петър Москов: Ще отпадне промяната на данък дивидент

кадър: Bulgaria ON AIR

Всичко в "Бюджет 2026" е следствие, а не причина за проблемите у нас. Това коментира бившият здравен министър Петър Москов в предаването "Опорни хора".

"Причините за вдигането на данъци, такси, осигуровки и всичко останало са конкретни политики, които и лидерите на протеста, и лидерите на управлението споделят. И когато са в управлението заедно, или по отделно ги прилагат", категоричен бе той.

Москов прогнозира и какъв ще е резултатът от протестите и преосмислянето на бюджета.

"Ще бъде преосмислена с процент-два промяната на осигурителната тежест. Ще отпадне промяната на Данък дивидент. Може би тази специализирана софтуерна система за търговия ще отпадне. Това бяха исканията на протеста. Правителството ще го направи. Опозицията ще каже: "Протестът успя", смята Москов.

Той отговори и защо не е бил на протеста: "Защото, ако политическата алтернатива на обществото, а това значи икономическата алтернатива, е заключена между Делян Пеевски и Асен Василев, значи няма бъдеще. Твърдя, че има бъдеще. "Синя България" е такова бъдеще".

Той направи и равносметка какво се е променило в здравеопазването у нас за последните 10 години - от 2014 година насам, освен че в бюджета за здраве има 10 милиарда лева повече.

"За тези 10 години е намалена продължителността на живота и продължителността на живота в относително здраве. Тоест, живеем по-малко, а докато живеем, сме повече болни... На фона на това някой излиза и казва, че трябват още пари. Парите са в системата. И управляващи, и опозиция ни казват: "Ще даваме още повече пари от вашите данъци в тези системи, само и само да запазим възможността това, което е дадено досега, да продължава да изтича в конкретни джобове. Това се случва в здравеопазването", заключи за Bulgaria ON AIR Москов.

