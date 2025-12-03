Бившият здравен министър Стойчо Кацаров: Този протест ще завърши с оставката на правителството

кадър: Bulgaria ON AIR

"Бях на протеста и усетих атмосферата и духа му. Тези хора са там, защото искат да живеят в нормална европейска държава. Видях много млади хора с позитивна емоция. Няма да си тръгнат, докато не сменят Борисов и Пеевски. Когато народът реши да смени властта, нищо не може да го спре. Вчера видях хора, които са решени да сменят управлението", заяви бившият здравен министър д-р Стойчо Кацаров пред Bulgaria ON AIR.

Той сравни протестът от 1 декември в столицата с протестите през 1990-91 и 1996-97 г. в страната.

"Тези хора не могат да бъдат спрени, това е огромна маса. Тези хора искат нова държава, нов начин на управление. Този протест ще завърши с оставката на правителството, разпускане на парламента и предсрочни избори", категоричен бе д-р Кацаров в "Денят ON AIR".

"Това беше мирен протест, няма жертви, няма пострадали. Има счупени някакви неща, това става на протестите в цял свят. Така се правят протести", добави гостът.

Д-р Кацаров предупреди, че ако исканията на протестиращите не бъдат изпълнени, следващият път няма да бъде затворена централата на някоя партия, а ще бъде затворен парламентът - очаква да се влезе директно в Народното събрание.

Бившият здравен министър се обяви за 100% машинно гласуване, равнопоставеност на всички партии в избирателните комисии и съдебен контрол над комисиите.

"Трябва да се поиска нещо много повече от оставка - честни избори, нова Конституция и ново държавно устройство. Това трябва да стане. Възможни са честни избори. Най-голямата политическа сила са хората на улицата. Те са толкова силни, че могат да поставят условия на хората, които формално изпълняват държавнически длъжности", смята д-р Кацаров.

Според него никоя власт не може да се противопостави на исканията на хората и не може да продължи да управлява, ако населението не я иска: "Единствено можеш да изпълниш исканията".

Д-р Кацаров добави, че ще протестиращите млади хора ще излъчат този, който да ги представлява и ще го подкрепят. Честните избори ще излъчат реформаторско правителство, а хората на улицата са гарант, че това ще се случи, на мнение е той.

"Няма нужда да очаквате от тях отговори на всички въпроси. Отстояват по прекрасен начин това, на което са готови и което искат. Протестът ще роди новото управление. Новият лидер ще се появи рано или късно", изтъкна бившият здравен министър.

"Президентът застана на страната на протестиращите срещу държавното управление. Не ми изглежда като заявка за яхване на протеста или като политическа заявка", коментира д-р Кацаров.

"Ако има предсрочни избори, президентът няма да участва в тях. Той е президент в момента, няма как да участва", каза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!