Бият тревога за фалшиви хомеопатични препарати в аптеките

Председателят на Форума за борба срещу лъженауката към БАН акад. Иван Юхновски внесе сигнал в Изпълнителната агенция по лекарствата за широката продажба на над 40 хомеопатични продукта на международна компания. Сигналът е подкрепен от акад. д-р Богдан Петрунов, чл.-кор. д-р Цветалина Танкова, акад. Христо Цветанов, акад. Иван Загорчев, акад. Иван Иванов и проф. Иван Иванов, съобщиха от Академията.

Чрез химически анализ на хомеопатичните захарни гранули, закупени от аптеките, е установено, че количествата на съпътстващи технологични примеси – неорганични соли и елементи, са милиарди пъти по-големи от тези, посочени върху етикетите чрез степента на разреждане на препарата, отбелязват от водещата научна институция в България, предаде "Морето".

Учените посочват, че данните върху етикетите са невярни, подвеждащи и заблуждаващи, а самите продукти практически не са хомеопатични, което ги определя като типични фалшиви лекарствени продукти.

В сигнала академиците настояват за предприемане на действия съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, включително блокиране и изваждане от продажба на посочената група хомеопатични препарати.

